Стручки акации для десен

УКРЕПИТЬ ДЕСНЫ:

1. 2001 №3, 21. Когда по различным причинам расшатываются зубы, помогает каланхоэ. Возможно, поможет такое лечение. Отрезать кусочки промытого листа 2см на 2см, разжевать их и прикладывать к деснам.

2. 2002 №13, 10. Для укрепления дёсен. Залить 1ч.л. коры дуба 1 стаканом кипятка, закрыть и настоять до остывания. Хранить при комнатной температуре. С корой во рту принимаю душ.

3. 2002 №14, 18. Укрепил больные дёсны: кровоточили, шатались зубы, запах изо рта. Ежедневно массировать десны пальцем, смазанным подсолнечным маслом (или мылом). Ежедневно полоскать рот морской водой: налить 150-200г теплой воды (из-под крана), добавить 1ч.л. соли, соду на кончике ножа и 2-3 капли йода. Хорошо взболтать. Полоскать рот и горло после еды. Через 2 недели десны заметно укрепились, зубы перестали шататься. Через 1,5 месяца десны стали, как у молодого.

4. 2004 №15, 20. Стоматолог В. Михайлов. Для укрепления дёсен полоскать рот:

– рассолом кислой капусты (и есть её),

– настоем липового цвета с добавкой 5г соды,

– настоем листьев грецкого ореха, 1ст.л. на 1 стакана кипятка,

– отваром травы лапчатки гусиной.

5. 2005 №5, 6. Для укрепления десен. Регулярно массировать десны зубной щеткой или пальцами, обмакивая их в лечебный состав: смешать 1:1 настойку прополиса любой концентрации и облепиховое масло (или масло калины). Перед употреблением состав взбалтывать. Массаж делать так: верхнюю десну массировать сверху вниз, а нижнюю – снизу вверх, как и при чистке зубов.

6. 2005 №18, 25. Сохранить зубы. Ежедневно во время умывания массировать десны большим пальцем руки.

7. 2006 №8, 32. От болезней десен, в т.ч. подвижности зубов. Натереть на терке белую сахарную свеклу и обложить дёсны полученной кашицей на 25-30 минут. Уже через 5 дней почувствуете улучшение. Зубы укрепятся, перестанут шататься.

8. 2007 №14, 28. В.Костеров. Укрепить рыхлые десны. Устранить дурной запах изо рта. Залить 3ст.л. травы золотарника 0,5л кипятка, укутать и настоять 30 минут. Полоскать рот по 5-6 раз в день и на ночь.

9. 2008 №1, 8. Для укрепления дёсен и зубов. На ладонь левой руки насыпать 1ч.л. соды, капнуть на неё 10-12 капель перекиси водорода, перемешать. Нанести пальцем правой руки смесь на дёсны и легонько растереть, массируя десны и зубы – сначала изнутри, потом снаружи. Аналогично проделать с другой челюстью. Постараться после процедуры не выплевывать слюну минут 5. Делать через день в любое время. Уже через неделю десны укрепятся, а зубы посветлеют. Потом делать процедуру 1 раз в 10 дней.

ВОСПАЛЕНИЕ ДЕСЕН:

1. 2001 №1, 11. При воспалении десен и зубной боли. Залить 1ст.л. сухих корней расторопши пятнистой 1л горячей воды, вскипятить. Настоять. Процедить. Полоскать рот.

2. 2003 №23, 25. 2006 №13, 8. При воспалении и кровоточивости дёсен. Взять несколько свежих листиков чистотела, пожевать их и держать во рту от 30 до 60 минут. Делать так 2 раза в день в течение недели. Результат отличный.

3. 2004 №5, 26. От воспаления десны (после удаления зуба распухли десна и щека). Раскатать бутылкой в порошок 1 таблетку фурацилина, высыпать на смоченную водой ватку, положить на щеку, накрыв сверху целлофаном, на целую ночь. Повторить 2 ночи подряд. Помогает также от флюсов.

4. 2005 №1, 25. При воспалении десен и зубной боли. Залить 2ст.л. тертого топинамбура 1 стаканом кипятка, настоять. Полоскать теплым как можно чаще, пока боль не утихнет.

5. 2005 №16, 18. Профессор Байбаков А. При воспалении десен. Залить 1ст.л. измельченных сухих листьев подорожника 0,5л кипятка. Полоскать рот.

6. 2006 №1, 4. Воспаляются десны от жесткой пищи. Пить льняное масло – по 1ст.л. на ночь, запивать чем-нибудь кисленьким. Например, яблочным соком.

7. 2006 №1, 26-27. От воспаления десен. Собрать смоляные натёки с сосны, ели, пихты. Жевать смолу по 2-5 раз в день в течение 20-25 минут. Первую порцию слюны при жевании выплюнуть, остальную – глотать. Курс лечения – 2-4 недели. Хорошее средство и для профилактики.

8. 2006 №6, 12-13. При воспалении десен и языка. Эффективен чайный гриб. Пить, делать примочки.

9. 2006 №6, 12-13. Врач Иванова Е. При воспалении десен (особенно у диабетиков).

· Полоскать рот соком сырого картофеля 2-3 раза в день – после еды и на ночь.

· Залить 1ч.л. ромашки 1 стаканом кипятка, настоять не менее получаса. Процедить. Полоскать рот 3 раза в день после еды. Можно также полоскать рот отваром плодов и листьев ежевики, крепким настоем зеленого чая.

· Жевать очищенные и нарезанные кусочками корневища аира – по 10 минут 2-3 раза в день.

· Залить в эмалированной посуде 5г листьев грецкого ореха 200мл воды. Держать на медленном огне без кипения не менее 1 часа. Остудить, процедить. Полоскать рот 3 раза в день после еды. Курс – 10-12 дней.

10. 2006 №16, 4. Рецепт врача-физиотерапевта. От воспаления десен. Смешать по 1ч.л. спиртовых настоек эвкалипта, календулы, элеутерококка, валерианы и пустырника. Развести полученную смесь 1:1 кипяченой водой и полоскать рот в течение дня. Можно сделать аппликацию. Помогает и от кровоточивости десен. Испытывала не раз на себе, соседях.

11. 2006 №21, 25. При воспалении десен. Лист алоэ очистить от колючих краев, разрезать вдоль и прикладывать к десне на всю ночь. Слюну лучше глотать, горечь потерпеть. После облегчения процедуры не прекращать, а делать еще несколько дней!

12. 2006 №23, 33. Если опухают десны. Регулярно пить зеленый чай с жасмином без сахара – утром и вечером. Через 3 года питься десны перестали беспокоить. До этого не помогало даже лечение календулой и гомеопатией.

1. 2003 №7, 22. К.Доронина. Гингивиты лечатся полосканием и промыванием полости рта и носовых пазух водным настоем календулы. Залить 20г цветков календулы 100г кипятка и настоять ночь. Процедить. Делать полоскания каждые 2 часа.

2. 2004 №15, 20. Стоматолог В. Михайлов. Гингивит – воспаление десен: краснеют, опухают, кровоточат во время еды или чистки, становятся рыхлыми, отходят от зубов. Причины: плохая гигиена рта, отложение зубного камня, жёсткая зубная щётка, неудачная пломба, тяжёлые заболевания внутренних органов. Народные способы лечения:

Для укрепления дёсен полоскать рот

– рассолом кислой капусты (и есть её),

– настоем липового цвета с добавкой 5г соды,

– настоем листьев грецкого ореха, 1ст.л. на 1 стакан кипятка,

– отваром травы лапчатки гусиной.

Для лечения десен полоскать рот настоем травы: измельчённых цветков арники, зверобоя продырявленного, календулы, крапивы двудомной, тысячелистника, подорожника. Залить 1ст.л. травы 1 стаканом кипятка, настоять полчаса.

– лимонным соком, разведённым с водой,

– водным раствором спиртового экстракта прополиса, 20 капель на 1 стакан воды.

Для лечения и профилактики гингивита:

— втирать в десны сок каланхоэ,

— втирать в десны смесь мёда с солью 1:4,

— втирать в десны мазь, полученную из настойки корневищ лапчатки прямостоячей (калгана) со спиртом 1:5 и глицерина 10:5,

— протирать кровоточащие десны порошком из жженых квасцов и соли,

— пить чай, особенно зеленый,

— есть свежую землянику, а в её отсутствие – лимоны,

— смешать смолотую в кофемолке морскую соль с растительным маслом до пастообразного состояния. Перед сном окунуть в мазь указательный палец и массировать десны по 5 минут: левой рукой – с правой стороны и наоборот,

— чистить зубы тремя пастами по очереди, менять пасты. Предпочтительнее «Новый жемчуг» (Санкт-Петербург), «Голубой жемчуг», «Лесная», «Лесной бальзам»…

3. 2005 №17, 26-27. Травница Н. Стогова. При гингивите, стоматите. Залить 2-г сушеного корня калгана (лапчатки прямостоячей) 1л воды, варить 10 минут. Процедить, охладить до комнатной температуры. Полоскать 5-6 раз в день.

4. 2005 №17, 28. Для лечения и профилактики гингивита. Залить в стеклянной бутылке 20г измельченных корней калгана (лапчатки прямостоячей) 100мл спирта 70%, настоять на свету 6 недель. Процедить. Смешать настойку с глицерином 2:1, чтобы получилась мазь. Втирать мазь в десны.

5. 2006 №1, 26-27. От воспаления десен, гингивита. Собрать смоляные натёки с сосны, ели, пихты. Жевать смолу по 2-5 раз в день в течение 20-25 минут. Первую порцию слюны при жевании выплюнуть, остальную – глотать. Курс лечения – 2-4 недели. Хорошее средство и для профилактики.

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Воспользовалась стручками желтой акации

У меня флюс вскочил накануне свадьбы. Дочка моя замуж выходить должна, а я в таком виде! А боль чуть не до обморока доводила. Подруга присоветовала заварить стручки акации. Они в зрелом виде очень для прорывания флюса полезны. Даже сама мне стручков нарвала и домой принесла. Я их вскипятила, а потом этой водой полоскала рот. Вот как с утра начала, так и до самого вечера, пока не прорвало. Слава богу, а то думала уже, неужели единственной дочки свадьбу пропущу! А теперь знаю отличное средство. Правда, стручки только созревшие годятся.

Евгения Зиновьевна Топорова

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На сегодняшний день существует множество болезней, с которыми не может справиться традиционная медицина. Это заставило людей обратиться к альтернативным видам лечения, которые довольно эффективно позволяют избавиться от достаточно тяжелых недугов. В нетрадиционной медицине чаще всего используются лекарственные растения. В этой статье вы сможете узнать про лечебные свойства акации, которые могут помочь избавиться от большого количества заболеваний.

Наиболее распространенным видом в наших краях является белая акация. Это цветущее растение из семейства бобовых. Белая акация была привезена из Северной Америки и довольно быстро распространилась в странах с не очень суровым климатом. Растение больше любит тепло и может произрастать в засушливых местностях.

Белая акация достигает в высоту более 20 метров и имеет широкий ствол с большими продольными трещинами. Листки дерева небольших размеров, крепятся на черешке один напротив другого.

Цветы акации очень красивые, ярко-белые, расположенные в соцветиях.

Это растение славится как отличный медонос, поэтому пчеловоды способствуют его распространению. Также широко применяется оно в нетрадиционной медицине. Лечебные свойства акации помогают справиться с огромным числом недугов. Они способствуют значительному улучшению иммунитета. Но для проведения какого-либо лечения стоит знать, каких видов бывает акация, лечебные свойства и противопоказания каждого из них. Также полезно иметь представление о приготовлении лекарственных смесей из этих растений.

Другие виды акации – розовая и желтая — также применяются в альтернативной медицине.

Розовая акация — дерево, достигающее в высоту 7 м. В отличие от белой «сестры», она почти не имеет шипов. Листья ее немного больше, нежели у белой акации с аналогичной структурой. Растение имеет крупные цветы (около 2 см), собранные в кисти.

Желтая акация растет в виде кустарника или небольшого дерева высотой до 7 м. Чаще всего ее можно встретить в Сибири, Алтае или на Кавказе. Широко распространена она в качестве декоративного растения, поскольку имеет кисти в виде шаров из великолепных желтых цветов.

Эти виды акации используют как медоносы, для оформления ландшафтного дизайна, для озеленения территорий и укрепления песчаных грунтов или откосов. Очень широко используются в народной медицине как желтая, так и акация розовая. Лечебные свойства этих растений помогают вылечить целый ряд болезней. Но применять лечение нужно с осторожностью, поскольку при неправильном применении любое лекарство может скорее навредить, нежели помочь вылечиться.

Лечебные свойства акации способствуют избавлению от болей в суставах и мышцах, вызванных миозитом, ревматизмом или радикулитом. Для лечения нужно приготовить смесь из 50 г высушенных цветов. Для этого соцветия заливаются 400 граммами теплой водки. Смесь настаивается около 3 недель. Полученной настойкой нужно растирать больные суставы каждый день по несколько раз.

Хорошо помогает снять боли в суставах и акация розовая. Лечебные свойства цветков этого растения способствуют снятию боли также при остеохондрозе. Применяется настойка, приготовленная по ранее описанному рецепту.

При лечении ревматизма также используется настойка акации желтой. Готовится она из высушенных мелко нарезанных корней растения.

Хорошо использовать лечебные свойства акации при простуде, сопровождающейся повышенной температурой. Для лечения готовят отвар из сухих листьев, которые нужно тщательно измельчить. Столовую ложку полученного порошка нужно залить стаканом кипятка и варить на маленьком огне около 5 минут. Полученный отвар хорошо процеживается. Принимать его нужно три раза на протяжении дня по столовой ложке.

Используется при высокой температуре и акация розовая. Лечебные свойства этого растения способствуют понижению температуры. Отвар из высушенных цветков применяют как противовоспалительное средство. Он также помогает при кашле и способствует отхаркиванию мокроты.

Отвар из корней желтой акации эффективен при гриппе. Он останавливает воспалительные процессы. Полоскание им горла при ангине способствует скорейшему выздоровлению. Для приготовления отвара используют 10 г измельченных корней растения, которые нужно залить 200 г воды и кипятить не более 5 минут.

Целебные свойства акации часто применяются в гинекологии. Для лечения используются цветы акации, лечебные свойства которых применяются при воспалениях женских органов. Также используются соцветия при миоме матки. Из них готовится специальный отвар: столовая ложка сухих цветков заливается 200 мл кипятка и доводится на медленном огне до кипения. В процеженный и остуженный отвар добавляется еще немного кипятка, чтобы получить первоначальный объем. Такой отвар принимают 4 раза в день по 1 десертной ложке.

Для лечения бесплодия применяется настой, приготовленный из свежих цветков растения. Готовят его из 100 г цветков и аналогичного количества спирта. Цветы заливаются спиртом и настаиваются полторы недели. Принимается такая настойка акации 3 раза в день по 20 капель, смешанных с 50 мл воды.

Можно также лечить бесплодие отваром из цветов акации. Готовится он по принципу приготовления чая: 1 чайную ложку высушенных цветков акации нужно залить 100 мл кипятка. Принимают перед едой. Курс лечения состоит из двух месяцев. В следующие два месяца делается перерыв, и потом курс повторяется.

Акация часто используется при язве желудка и 12-перстной кишки. Для облегчения состояния больного принимают отвары или настои из листьев растения или же из коры побегов. В случае возникновения гиперацидного гастрита применяют по несколько капель настойки из коры молодых веток акации на спирту. При аналогичных заболеваниях можно использовать настойки из листьев или молодых побегов розовой акации.

При изжоге полезно принимать по 15 капель спиртового настоя из побегов растения. Капли нужно развести в 50 мл воды и пить по 2 раза в день.

Народная медицина предлагает множество рецептов, благодаря которым можно вылечить заболевания мочевыделительной системы. В рецептах зачастую используются цветы акации. Лечебные свойства их применяются при лечении циститов острых или хронических форм. Для увеличения целебного эффекта в приготовлении отвара применяются не только соцветия акации, но и корень пырея и календулы. Готовится отвар следующим образом: 50 г сбора заливают 1,5 стакана воды, доводят до кипения и держат на маленьком огне около 8 минут. После часа настаивания отвар можно принимать. Рекомендованная доза: 50 мл три раза в сутки. Чай из соцветий служит отличным мочегонным средством.

При мочекаменной болезни используют отвар из соцветий розовой акации.

При инсульте рекомендуется настойка акации для растирания, приготовленная по следующему рецепту: 50 г высушенных цветков нужно залить 0,5 водки и настаивать на протяжении трех недель, после чего полученную смесь нужно процедить. Непосредственно перед использованием настойку нужно встряхивать.

Хорошо лечится варикоз настойкой из соцветий акации белой. Для ее приготовления понадобится 100 г высушенных цветков. Их заливают полулитром водки и настаивают на протяжении 3 недель. Потом к полученной смеси нужно добавить натертый лимон и дать настояться около 7 дней. После процеживания такая настойка акации применяется для легкого растирания пораженной варикозом области.

Очень эффективна спиртовая настойка соцветий для восстановления нервной системы. Ее применение способствует устранению головных болей, тревоги, бессонницы. Также применение настойки значительно улучшает настроение и повышает иммунитет. Для снятия головной боли можно применять настойку из листьев или коры молодых побегов желтой акации.

Поскольку в народной медицине очень часто используется акация, лечебные свойства и противопоказания этого растения должен знать каждый человек, решивший прибегнуть к ее помощи. Стоит знать, что акация содержит токсичное вещество алкалоид робинин, поэтому стоит соблюдать осторожность при заготовке коры дерева. Также нужно следовать правилам при изготовлении настоек и отваров, четко соблюдать дозировку их приема.

При лечении стоит убедиться в индивидуальной переносимости лекарств из акации. Нужно также учитывать, что препараты из этого растения вызывают понижение кислотности желудка и действуют как легкое слабительное.

Если появились признаки отравления, нужно несколько раз промыть желудок раствором, приготовленным из воды и 2% поваренной соли, и выпить таблетки активированного угля.

При правильном применении акация способствует скорейшему излечению от многочисленных болезней.

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С давних времен, когда стоматологические клиники были в дефиците, люди использовали в борьбе с зубной болью народные средства от зубной боли. Сегодня невозможно найти на нашей планете ни одного взрослого человека, который хоть единожды не испытывал зубную боль. Иногда случается так, что боль застает внезапно, в самый неподходящий момент, когда посетить стоматолога нет возможности. В таких случаях на помощь приходят народные методы лечения.

Запрещено во время острой зубной боли помещать в кариозную полость всякого рода тампоны со спиртосодержащими жидкостями. Это не поможет убрать зубную боль, но при этом может вызвать раздражение воспаленного нерва и ожог прилегающей десны и мягких тканей.Нежелательно нагревать больной участок. Не пытайтесь оттянуть время, самостоятельно вам не удастся вылечить больной зуб. При помощи народных методов лечения вы можете только устранить временно боль.

В случае когда невозможно сразу обратиться к специалисту за помощью, можно попытаться уменьшить зубную боль народными средствами.

Поможет чистка зубов. Во время чистки зубов вы удаляете остатки пищи и зубной налет. Именно это может облегчить ваше состояние.

Постарайтесь забыть о боли, займитесь любимым делом либо переключите полушария мозга. К примеру, если вы левша, то попробуйте покушать правой рукой либо же надеть часы или любимое кольцо на противоположную руку. Ученые доказали, что такие действия сбивают мозг, человек совершенно забывается и не чувствует боли.

Прием таблетки (анальгин, кетанов, аспирин и т.д.) поможет вам избавиться от боли на некоторое время. Но перед приемом обязательно внимательно прочтите инструкцию.

Полоскание полости рта содовым раствором частично снимает боль. Но это будет кратковременно.

Лечение зубной боли народными средствами показывает неплохие результаты и является хорошим вспомогательным методом при такой проблеме.

Вы не поверите, но слезы наиболее быстро справятся с зубной болью. Происходит это в результате того, что давление в деснах снижается при плаче, а боль отступает.

Если зубную боль невозможно терпеть, попробуйте убрать ее при помощи массажа ушных раковин. Большими и указательными пальцами рук необходимо ритмично и в то же время аккуратно надавливать на края ушных раковин. Очень важно: направление должно быть от верхнего края к мочке. Массаж должен длиться на протяжении 5-7 минут.

При зубной боли хорошо помогает чеснок. Нужно на противоположной стороне от той, где болит зуб, на запястье нащупать пульс. После этого прибинтовать на это место мелко нарезанный чеснок.

Если у вас под рукой есть листочки валерианы, то о зубной боли можно забыть. Вам всего лишь необходимо положить вымытый листочек валерианы между десной и щекой напротив больного зуба.

Многие любители народной медицины устраняют зубную боль при помощи сырой свеклы, прикладывая ее корнеплод к проблемному зубу.

Шалфей — целебная трава, при помощи ее можно не только снять воспалительный процесс, но и убрать болевые ощущения. Для приготовления отвара вам понадобится 20 г сухого шалфея и стакан кипятка. Кипяток влить к сырью и настоять под крышкой до полного остывания настоя. После этого необходимо набирать отвар в рот и держать длительное время в районе больного зуба.

Одним из способов снять боль при помощи подорожника является использование его свежего сока. Для этого следует выдавить из листьев сок и натирать им десна у больного зуба. Также из подорожника можно готовить отвар. Для этого необходимо 1 столовую ложку сухого или свежего подорожника залить 200 мл кипятка. Настаивать на протяжении 20 минут и полоскать полость рта. Лечить зубную боль можно и при помощи корня подорожника. Следует выкопать свежий корень, очистить его и приложить к больному зубу.

Настойка календулы тоже является хорошим обезболивающим средством. Для того чтобы правильно приготовить раствор для полоскания, необходимо взять 5 мл настойки и разбавить одним стаканом теплой воды. Процедура полоскания данным настоем поможет вам быстро устранить боль, снять воспаление, отечность и ускорит заживление повреждений в ротовой полости.

Сало — это не только вкусно, но и полезно. Возьмите ломтик соленого сала, удалите с него соль и положите между беспокоящим зубом и щекой. В течение 20 минут зубная боль прекратится.

Для приготовления следующего настоя необходимо очистить одну крупную луковицу от шелухи и залить ее 200 мл кипятка. Настаивать необходимо под крышкой до полного остывания. Этим настоем нужно не полоскать рот, а всего лишь набирать пару глотков в рот и держать около беспокоящего зуба 5-10 минут. После чего содержимое рта следует выплюнуть и повторить процедуру еще пару раз.

Для приготовления отвара из коры осины нужно всего лишь 15 г коры и 200 мл воды. Все это нужно поместить в сосуд для кипячения и кипятить на протяжении 5-7 минут.

Стручки акации — это очень эффективное средство в борьбе с болью. Необходимо взять 0.5 стакана стручков акации, залить 200 мл холодной воды и довести до кипения. После остывания следует полоскать ротовую полость данным отваром как можно чаще. Это помогает снять зубную боль за совсем короткий промежуток времени.

Все эти рецепты от зубной боли действенны при условии, если у вас нет гнойных осложнений в ротовой полости. Помните, при наличии воспалительных изменений мягких тканей необходимо срочно обратиться к специалисту, а не заниматься самолечением.

Еще в древности люди научились устранять зубную боль при помощи эфирных масел. Эта методика очень эффективна и интересна. Способы лечения при помощи эфирных масел могут быть различные: прикладывать к больному зубу, втирать в десну. Очень хорошо помогают компрессы, наложенные на щеку с больной стороны.

Уже давно не секрет, что мята обладает волшебными успокаивающими свойствами. Именно поэтому при боли в деснах и зубах используют мятное масло. Для того чтобы удалить боль, необходимо смоченную этим маслом ватку или бинтик приложить к больному зубу. Менять такой тампон необходимо примерно через каждые полчаса.

Масло каяпута является одним из самых сильных природных анальгетиков. Этот прекрасный антисептик снимает отечность, воспаление, зубную и ушную боль. При помощи каяпута следует делать компрессы и прикладывать непосредственно к источнику боли.

Хорошо помогает и смесь масел. Для данного раствора вам понадобится 1 капля масла гвоздики, 2 капли мятного масла и 2 капли лаванды. Все это следует хорошо размешать в 1 ч. л. миндального масла и при помощи тампона разместить у больного зуба.

Очень важно понимать, что при помощи любого народного метода можно только временно устранить боль. Лечение же должно проходить под тщательным контролем стоматолога. Также не рекомендуется увлекаться народными способами детям и беременным женщинам, так как последствия несвоевременного лечения могут быть печальными.

Как уже было сказано выше, при беременности не рекомендуется затягивать поход к стоматологу. Но в то же время сами специалисты в некоторых случаях рекомендуют устранять боль беременным только народными методами. Это происходит в тех случаях, когда вред от вмешательства стоматолога может быть выше, чем при лечении народными методами. Ведь как ни крути, но поход к стоматологу — это стресс.

Беременным женщинам рекомендуется использовать отвар земляники лесной. Это совершенно безвредное растение, но при этом хорошо устраняющее боль.

Прекрасно помогает зверобойное масло. При использовании этого масла можно не только избавиться от зубной боли, но и поднять иммунитет. Для приготовления возьмите 1 ч. л. зверобоя и залейте ее 4 ч. л. оливкового масла. Смесь необходимо поставить в теплое, желательно солнечное место на 2 недели. По истечении этого времени процедите готовое масло. В результате у вас должно получиться масло кроваво-красного цвета. Перед использованием его необходимо подогреть до 60°С, остудить и при помощи тампонов втирать в десну у больного зуба.

Если у вас, кроме зубной боли, наблюдается еще и воспаление десен, то в таком случае хорошо помогает настой ромашки с медом. Для приготовления возьмите 3 столовые ложки сухих цветов ромашки и залейте ее 0,5 л кипятка. Смесь нужно настоять в течение 15 минут, затем добавить 2 столовые ложки меда и процедить.

Снять боль в кратчайшее время в домашних условиях возможно, но нужно знать и методы профилактики.

Позаботьтесь о разнообразии вашей пищи, а именно о пище, содержащей кальций. Ведь именно из-за недостатка кальция портятся наши зубы. Постарайтесь есть больше творога, кунжута, лиственную зелень, сырые орехи и другие продукты, содержащие кальций.

Чистка зубов должна быть не минутной, а тщательной и после каждого приема пищи. Если же у вас нет возможности так часто чистить зубы, то старайтесь хотя бы удалять остатки пищи в межзубных щелях и труднодоступных местах. При использовании зубочистки нужно быть крайне осторожными, так как есть вероятность повредить десну и внести инфекцию.

Минимизируйте употребление рафинированного сахара. Под его воздействием болезнетворные бактерии превращаются в кислоту, которая разрушает зубную эмаль.

Употребляя овощи и фрукты, вы не только обогащаете свой организм витаминами, но и очищаете зубы.

Независимо от рода зубной боли, будь то зуб мудрости или боль, сопровождаемая воспалением десен, не стоит ее терпеть.

Боль угнетает человека и не дает ему полноценно жить и радоваться жизни. В народной медицине существует масса рецептов для снятия зубной боли.

Народные методы невозможно перечислить и запомнить — их миллионы. Если в вашей жизни случился курьез, и вы не можете попасть к врачу, смело идите на кухню, открывайте шкафчики и вспоминайте эффективные домашние рецепты. С уважением и внимательностью относитесь к своему здоровью, своевременно посещайте врача, и, возможно, вам никогда не придется испытать зубную боль на себе.

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Атеросклероз и пародонтоз

В 55 появились первые признаки атеросклероза. А «первой ласточкой» стал пародонтоз, который, как я узнал от врача, является частым проявлением атеросклероза. Стоматолог посоветовал проверить уровень холестерина в крови. Как он и предполагал, тот оказался выше нормы. Так я столкнулся одновременно с двумя проблемами. Лечить пародонтоз на фоне атеросклероза оказалось не так-то просто. Врач сказал, что принципиально нужно устранить дистрофию, которая и есть причина заболевания. Пришлось даже изменить режим питания: практически исключить соль, сахар, жиры. Сел на диету, ввел в рацион ягоды облепихи и рябины, ел свежую чернику и абрикосы. Раньше народные травники советовали лечиться отварами и настойками волчьего лыка и руты. Но врач мне это делать отсоветовал, потому что эти растения ядовиты и при некомпетентном использовании принесут вред, а не пользу. Мне он порекомендовал настой корневища диоскореи ниппонской. Таким образом, полоща рот, я нес пользу и своим сосудам, снижал уровень холестерина в крови. Из этого растения производят препараты для комплексного лечения атеросклероза. Но они оказались мне не по карману. Однако и настой принес свою пользу. Это стало заметно уже при следующем обследовании.

Валерий Борисович Корякин

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